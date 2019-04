Altice Europe : Barclays à 'sous-pondérer', remonte la cible

01/04/2019 | 14:29

Tout en remontant son objectif de cours de 1,50 à 1,90 euro sur Altice Europe, Barclays réaffirme sa recommandation 'sous-pondérer', après la publication par le groupe de télécommunications de résultats trimestriels qualifiés de 'faibles fondamentalement'.



'Nous restons sceptiques quant à un retour durable à la croissance en France', juge d'ailleurs l'intermédiaire financier, rappelant la présence sur ce marché -où le groupe détient l'opérateur SFR- de 'quatre acteurs ambitieux'.



Barclays considère que le cours de Bourse continue d'incorporer une valeur d'option importante pour des opérations potentielles, mais 'avec de faibles perspectives de consolidation en France', il juge le rapport risque-rendement pour le titre 'non attractif'.



