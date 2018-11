Altice Europe : neutre, Credit suisse écrête sa cible

22/11/2018 | 11:11

Par une note titrée 'toujours pas de retournement', Credit suisse a confirmé son conseil neutre sur l'action Altice Europe, maison mère de l'opérateur télécoms français SFR, qui hier a publié ses comptes trimestriels. L'objectif de cours est écrêté de 2,50 à 2,15 euros (- 14%).



Selon les spécialistes, les comptes intermédiaires d'Altice Europe ont été 'décevants', avec un EBITDA en baisse organique de 7% au 3e trimestre. Idem pour ce qui est de l'ARPU (le revenu mensuel moyen par client, indicateur clé dans le secteur télécoms) dit 'B2C' (les clients particuliers) en France 'en raison d'une base de comparaison plus difficile et d'un contexte davantage concurrentiel'.



Certes, SFR a gagné des clients, mais le CA continue de baisser. 'Altice s'attend à un rebond de l'ARPU en données comparables, mais on ne voit pas ce qui pourrait en être la cause, d'autant que les tarifs de Red (la filiale à bas coûts de SFR, ndlr) sont accordés 'à vie'', sanctionne la note de recherche. En outre, si la tendance s'améliore au Portugal, elle se dégrade en Israël et en République dominicaine. Et Crédit suisse d'abaisser ses prévisions de résultats, et donc son objectif de cours.



Certes, le groupe envisage de nouvelles cessions d'infrastructures, ce qui est de nature à réduire son ratio de dette nette/EBITDA (5,6 fois). 'Mais le principal défi pour Altice reste d'inverser la tendance en termes de ventes et d'EBITDA', termine la note.









