ALTICE FRANCE : prime de 1 000 euros aux collaborateurs du groupe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

À la suite de la déclaration du Président de la République, Altice France (Pôles Télécoms, Médias, Services Techniques et Services Clients) a décidé l’attribution d’une prime exceptionnelle de solidarité de 1 000 euros à ses salariés en France. Celle-ci sera versée dès que le cadre légal et réglementaire précisant les modalités d’exonération des charges sociales et d’impôts sur le revenu aura été adopté. Les conditions d’attribution de cette prime exceptionnelle seront précisées en interne dans les jours qui viennent.