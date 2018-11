Altice Europe : France rejoint la Fédération InfraNum

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altice France annonce son adhésion à la Fédération InfraNum, partenaire industriel des collectivités et des territoires connectés ou à connecter. La Fédération InfraNum regroupe plus de 200 entreprises et soutient l’aménagement numérique ainsi que le développement des usages sur les territoires. Elle les accompagne dans la mise en place d’une "infrastructure neutre, ouverte et mutualisée" et "s’impose comme l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.""Partenaire historique des collectivités locales, Altice France, à travers SFR, renforce son engagement de tous les instants à leurs côtés avec son adhésion à InfraNum pour déployer et exploiter les infrastructures Très Haut Débit sur l'ensemble du territoire." souligne Arthur Dreyfuss, secrétaire général de Altice France.