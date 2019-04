Altice Europe : Free dément Altice et affirme diffuser BFM et RMC

Altice a dans un premier temps accusé Free d'avoir "refusé de négocier" un nouvel accord de distribution pour ces chaînes.

"Les chaînes et services associés ne sont donc officiellement, légalement et contractuellement plus mis à disposition dans la Freebox TV", a déclaré le groupe de Patrick Drahi.

Free a ensuite démenti cette affirmation et accusé à son tour Altice d'avoir "coupé de manière unilatérale" vendredi matin les flux de ses chaînes.

L'opérateur fondé par Xavier Niel a dit avoir rétabli la diffusion de ces chaînes conformément aux obligations prévues dans la convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

(Bertrand Boucey, édité par Simon Carraud)