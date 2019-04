Altice Europe : ILIAD riposte et affirme que les Freebox permettront toujours d'accéder aux chaînes d'ALTICE

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTICE EUROPE 3.31% 2.528 44.03% ILIAD -2.49% 96.38 -19.41%

Iliad, la maison mère de Free riposte suite au communiqué du groupe Altice ce matin, accusant Free d'avoir refusé de négocier un accord de distribution des chaînes et services associés de BFM TV, BFM Business, RMC Découverte et RMC Story. Selon Iliad, Altice a coupé de manière unilatérale ce matin les flux vidéo de ses chaînes. "Contrairement à la communication mise en œuvre depuis plusieurs semaines par le Groupe Altice /SFR, les Freebox permettront toujours d’accéder aux chaînes de la TNT gratuite", a souligné le groupe.Il mentionne par ailleurs que l'article 1.1 de la convention de ces chaînes avec le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel les oblige à permettre leur reprise sur les réseaux ADSL et Fibre : Free a donc rétabli la diffusion de ces trois chaînes pour l'ensemble de ses abonnés.