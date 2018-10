Altice Europe : SFR a lancé la meilleure offre de foot pour ses abonnés.

La filiale d’Altice propose toute la Ligue 1, la Champions League et la Premier League.

RMC Sport faisant également partie du groupe Altice et ayant acquis les droits de la Champions League, SFR peut se targuer d’être le seul opérateur télécom à proposer tout le foot.

Ainsi les abonnés d’SFR se voient proposer la fameuse triple offre de foot évoquée en sous-titre pour 38,90 euros par mois, contre 53,90 € pour les abonnés Orange, Free ou Bouygues Telecom. L’écart de 15 € est le surcoût qu’un de leurs abonnés doit payer pour RMC Sports qui détient les droits de la Champions League et de l’Europa League pour encore 4 ans. Canal+ et Bein facturant quant à eux respectivement 19,90 € et 19 € à tout le monde.

Avant même que SFR ait lancé ce pack « 100% foot », RMC Sport recensait plus de 300 000 abonnés ! Le groupe Altice espère donc truster beaucoup de clients, via SFR ou RMC Sport.

Si SFR marque un point sur ces concurrents, c’est surtout en termes d’image et de facilité d’accès. Plutôt que d’additionner les moyens d’accès et les abonnements, les fans de foot ont la possibilité d’opter pour un fournisseur unique pour tous les matchs et même leur abonnement web.

Lequel abonnement internet coûte 41 € quand celui de Free et Bouygues est à respectivement 24,99 et 22,99 € par mois…

Du coup SFR se doit de continuer à avoir une offre complète et à négocier les droits du foot durablement. Prochain objectif : approcher l’espagnol Mediapro qui a remporté les droits de la Ligue 1 de 2020 à 2024 mais qui a cassé sa tirelire pour le faire et aura peut-être bien besoin de négocier avec le français…