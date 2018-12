Altice Europe : bien orienté, un analyste passe à l'achat

03/12/2018 | 16:27

Le titre progresse de près de 1,5% après le relèvement de recommandation d'Oddo. Le groupe a annoncé vendredi la conclusion d'un accord d'exclusivité avec des investisseurs institutionnels en vue de leur céder 49,99% du capital de SFR FTTH, la branche gérant le réseau de fibre optique de sa principale filiale, contre 1,8 milliard d'euros.



Suite à cette annonce, Oddo passe à l'achat sur le titre (au lieu de Neutre) et relève son objectif de cours à 3 E (au lieu de 2,5 E).



' On peut considérer que la création de valeur brute de ce deal est d'au moins 1.6 MdE au niveau d'Altice soit 1.35 E/titre qui incluent la marge que fera SFR sur la JV pour la construction des 1m de ligne/an et que nous estimons à 50 ME/an ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses reste à 3.62 MdE d'EBITDA au niveau de SFR pour 2019 et 5.25 MdE au niveau d'Altice Europe, soit légèrement sous les attentes du consensus.



' Au final, le T4 s'annonce moins promotionnel que le T3, le groupe va continuer à annoncer des transactions créatrices de valeur et permettant de se deleverager, repoussant encore d'au moins 2 ans les premières échéances importantes ' explique Oddo.



