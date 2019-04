Altice Europe : dénonce le refus d'Iliad de négocier la diffusion de ses chaînes et saisit le CSA

(Actualisation: réaction d'Iliad et mise à jour des cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de télécoms et de médias Altice a annoncé vendredi avoir saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) afin de régler le différend qui l'oppose à Iliad.

Altice reproche à Iliad de "refuser de négocier" pour la diffusion de ses chaînes de télévisions. Après avoir signé des accords de diffusion avec les groupe TF1 et M6, Iliad adopte alors une position "discriminatoire" et "injustifiable" selon Altice, à l'égard de ses chaînes BFM TV, BFM Business, RMC Découverte et RMC Story.

Les chaînes de télévision d'Altice ainsi que leurs services associés ne sont donc "officiellement, légalement et contractuellement plus mis à disposition dans la Freebox TV" d'Iliad, a indiqué vendredi matin le groupe contrôlé par Patrick Drahi. En réponse, Iliad a affirmé vers 12h00 que BFM TV, BFM Business, RMC Découverte et RMC Story restaient accessibles sur ses Freebox.

"L'article 1.1 de la convention de ces chaînes avec le CSA les oblige à permettre leur reprise sur les réseaux ADSL et Fibre : Free a donc rétabli la diffusion de ces trois chaînes pour l'ensemble de ses abonnés", a indiqué Iliad dans un communiqué de presse.

De son côté, le CSA a confirmé avoir été saisi en début de semaine par Altice pour une procédure dite de "règlement des différends".

A la Bourse de Paris, l'action Iliad recule de 2,8% à 96,12 euros, accusant la plus forte baisse de l'indice SBF 120, alors que le titre Altice, coté à Amsterdam, progresse de 3,2%, à 2,52 euros.

"Ce différend entre Iliad et Altice sert surtout de prétexte aux investisseurs pour prendre des bénéfices sur le titre de la maison mère de Free qui gagne encore près de 8% en une semaine", estime un analyste parisien.

