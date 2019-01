Altice Europe : des échanges avec Iliad au menu ?

11/01/2019 | 12:43

Le 'serpent de mer' que constitue la consolidation du secteur français des télécoms semble décidé à perdurer en 2019. Selon une information de Challenges, le président d'Altice USA, pendant américain d'Altice Europe dont le principal actif est SFR, et le patron opérationnel d'Iliad, détenteur de l'opérateur alternatif Free, ont déjeuné ensemble hier midi à Paris.



Ainsi donc, le directeur général d'Altice USA, Dexter Goei, et son homologue d'Iiliad, Thomas Reynaud, ont selon l'hebdomadaire été vus hier (jeudi) à la même table d'un restaurant du 8e arrondissement. Même si le menu de leurs échanges n'a pas filtré.



'Cette discussion entre les hommes de confiance des propriétaires des deux groupes est loin d'être anodine. Et relance les spéculations sur un possible passage de quatre à trois opérateurs sur le marché français', écrit Challenges.







