Altice Europe : et KKR créent Hivory, une nouvelle société de tours de télécommunications

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Altice Europe et KKR ont annoncé mardi la création de la plus grande entreprise de tours de télécommunications en France, baptisée Hivory.

La création de cette société fait suite à l'acquisition par le fonds d'investissement américain de 49,99% de la structure regroupant les plus de 10.000 tours de télécommunications d'Altice en France. L'opération avait été annoncée en juin.

Hivory est "la plus grande entreprise indépendante de tours de télécommunications en France et la troisième entreprise de tours télécoms en Europe", ont indiqué Altice Europe et KKR mardi dans un communiqué commun.

Hivory "contribuera au développement des infrastructures technologiques et à l'innovation en France, et soutiendra les opérateurs télécoms à la veille du 'New Deal' pour la téléphonie mobile et le déploiement de la 5G en France", ont-ils ajouté.

-Anthony Shevlin, Dow Jones Newswires (Version française Lydie Boucher) ed : JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire