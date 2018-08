Altice Europe : gagne de clients, mais la marge s'érode

02/08/2018 | 09:08

Maison mère de SFR, Altice Europe a continué de gagner des clients au 2e trimestre, au détriment de ses marges. Les prévisions ont néanmoins été confirmées.



La branche européenne de l'empire télécoms de Patrick Drahi a gagné, du côté du 'fixe', 13.000 clients nets au 2e trimestre (T2), contre une perte de 16.000 un an plus tôt, grâce notamment à la fibre optique (+ 56.000 unités, soit + 60% sur un an). Le taux d'attrition recule encore et atteint un nouveau plus bas historique en France depuis l'acquisition de SFR. Dans le mobile, le nombre de clients postpayés augmente de 211.000 en termes nets en T2 après un gain de 34.000 au T2 2017, grâce aux offres promotionnelles, ainsi qu'à la baisse du taux d'attrition et de réclamations clients.



Dans ces conditions, le CA du groupe a cependant reculé de 3,8% en données publiées au T2, soit - 2,3% hors effets de changes, et l'EBITDA ajusté a baissé respectivement de 9,1% et - 5,5% dans ces mêmes termes. La marge revient donc de 40,1% à 37,8%.



Rappelons qu'Altice Europe est effectivement séparé d'Altice USA depuis le 8 juin. Le groupe rappelle qu'il a engagé la cession partielle de ses tours télécoms. Son directeur général, Alain Weill, affiche sa confiance et a d'ailleurs acquis 10,4 millions d'actions Altice Europe.



Enfin, le groupe confirme des prévisions qui comprennent, à moyen et long terme, le retour de la croissance et la progression de l'EBITDA ajusté.





