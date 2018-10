Altice Europe : la coentreprise 'fibre' sur la bonne voie ?

16/10/2018 | 09:26

Selon les Echos, trois fonds seraient bien partis pour entrer au capital de la coentreprise dédiée à la fibre optique que veut créer l'opérateur télécoms Altice Europe, dont la principale filiale est SFR. Le but : partager les investissements de cette technologie qui dame le pion de l'ADSL, et qu'Altice Europe s'est engagé à développer.



Si huit fonds ont exprimé leur intérêt pour cette 'joint-venture', seuls trois impétrants tiendraient désormais la corde, croit savoir le quotidien : le fonds américain KKR, l'australien Macquarie et le français Mirova, avec des alliés. Des rencontres entre les investisseurs et la direction d'Altice Europe seraient prévues 'cette semaine'.



La valeur globale de la coentreprise 'fibre' d'Altice Europe serait désormais comprise entre 2 et 3,8 milliards d'euros, rapportent Les Echos, et non plus d'entre 1,5 à 3 milliards, selon une estimation qui circulait précédemment.





