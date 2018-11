Altice Europe : recule de -8% après les trimestriels

22/11/2018 | 15:18

L'action Altice Europe recule très franchement ce jeudi à Amsterdam, le titre perdant 8% et tombant sous la barre symbolique des 2 euros, les opérateurs appréciant manifestement peu les derniers résultats trimestriels.



Certes, la division européenne de l'empire des télécoms de Patrick Drahi a maintenant gagné plus d'un million de clients en France depuis le début de l'année, permettant au groupe de regagner tous les clients perdus depuis trois ans. Mais cette reconquête commerciale, obtenue en baissant les prix, n'est pas sans impact sur les résultats.



En effet, l'ARPU (le revenu mensuel moyen par client, indicateur clé du secteur) chez Altice France a baissé en un an de 35,9 à 31,7 euros par mois dans le fixe (- 11,7%), et de 25,8 à 22,4 euros dans le mobile (- 13,2%). En conséquence, la CA du groupe a reculé de 6,3% au 3e trimestre à 3,4 milliards d'euros. Son EBITDA ajusté a baissé d'un peu plus de 10% à 1,3 milliard d'euros (avec - 12% en France, à 962 millions d'euros), faisant revenir la marge de 39,6 à 37,2%.



'Altice s'attend à un rebond de l'ARPU en données comparables, mais on ne voit pas ce qui pourrait en être la cause, d'autant que les tarifs de Red (la filiale à bas coûts de SFR, ndlr) sont accordés 'à vie'', commente une note de recherche de Crédit Suisse publiée ce matin.



L'analyste a du reste confirmé son conseil neutre sur l'action Altice Europe, avec un objectif de cours écrêté de 2,50 à 2,15 euros (-14%).



'Le groupe a parlé d'un environnement moins tendu au T4 et a expliqué qu'il avait rattrapé ses pertes d'abonnés ce qui laisse espérer une plus forte discipline tarifaire à l'avenir. On a néanmoins du mal à comprendre une telle agressivité, vu l'impact sur l'EBITDA alors que la priorité reste le deleveraging. On peut espérer, alors qu'Orange vient de monter ses prix dans les mobiles et qu'Iliad promet une box plus chère, que la discipline gagne les opérateurs', commente pour sa part Oddo BHF (neutre, objectif de cours à 2,50 euros).





