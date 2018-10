Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altice France a signé un accord en vue de l’acquisition de Télé Lyon Métropole, afin de lancer prochainement BFM Lyon. L’objectif d’Altice France est de créé une chaîne d‘information 100% locale : l’actualité politique, économique, culturelle, sportive, des services de proximité, ainsi qu’une boucle d’information mise à jour en temps réel H24 seront disponibles pour les téléspectateurs."Nous connaissons l'importance de Télé Lyon Métropole dans la vie des Lyonnaises et des Lyonnais. Nous allons mettre toute notre énergie et notre expérience au service de BFM Lyon pour en faire une chaîne de très grande qualité, au plus près des attentes des téléspectateurs, des annonceurs et des décideurs lyonnais" indique Alain Weill, PDG d'Altice France et fondateur de BFM TV.