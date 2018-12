Altice : annonce la création d'Hivory avec KKR

18/12/2018 | 18:57

Altice Europe et KKR annoncent conjointement la création de Hivory, la plus grande société de tours de télécommunication indépendante en France et la troisième société de tours en Europe.



La création de Hivory fait suite à la transaction, annoncée en juin, de l'acquisition par KKR d'une participation de 49,99% de SFR TowerCo (10.198 sites exploités).



' Par le biais de Hivory, Altice et KKR chercheront à s'associer à tous les opérateurs de téléphonie mobile pour développer leurs objectifs de couverture et de densification en France ' indique le groupe.



' La société cherchera à contribuer au développement de l'infrastructure et de l'innovation technologiques françaises, en accompagnant les acteurs des télécommunications à la veille du 'New Deal' pour le déploiement français de la téléphonie mobile et de la 5G '.



