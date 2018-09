Altice : s'excuse pour les bugs de l'application RMC Sport

19/09/2018 | 16:21

Hier soir, la diffusion du premier match de l'édition 2018/2019 de la Ligue des Champions par RMC Sport, chaîne du groupe Altice qui a acquis les droits de la plus importante compétition de football concernant les clubs européens jusqu'en 2021, a connu quelques ratés.



En effet, le flux de l'application RMC Sport était pour de nombreux utilisateurs indisponible, ou se coupait à de multiples reprises. Impossible donc, pour eux, de voir le match Liverpool - PSG (score final : 3-2). Colère et incompréhension des utilisateurs se répandaient alors sur les réseaux sociaux.



'Le groupe partage la frustration de ses clients qui n'ont pas pu voir le match via l'application RMC Sport dans des conditions satisfaisantes. Le groupe leur présente ses excuses. (...) L'afflux de connexions simultanées, qui avait été prévu, a néanmoins été au-delà de ce qui était anticipé en raison du succès de l'offre. En effet, plusieurs centaines de milliers de nouveaux clients se sont abonnés ces derniers jours', a réagi Altice dans la foulée du match.



'Tout est mis en oeuvre pour que les prochains matchs soient parfaitement diffusés via l'application RMC Sport. Parce que la priorité du groupe est la satisfaction de ses clients, le premier mois d'abonnement sera offert à tous les clients impactés par les dysfonctionnements de l'application RMC Sport.'





