Altice veut pour ses chaînes le même contrat que TF1 et M6

"Free comme Orange rémunèrent les chaînes du groupe TF1 et M6 pour un service global qui comprend le linéaire et les services associés", indique Alain Weill. "Nous souhaitons discuter le même contrat. C'est pour cela que nous avons saisi le CSA (...) Je suis convaincu que l'intérêt des distributeurs est de consacrer plus d'argent aux contenus."

Début avril, Altice a accusé Free d'avoir "refusé de négocier" un nouvel accord de distribution et d'avoir cessé la diffusion de ses chaînes - BFMTV, RMC Découverte, RMC Story, BFM Business - une accusation démentie par Free. Le dossier fait actuellement l'objet d'une procédure de règlement des différends devant le CSA.

La question se posera à nouveau lorsque le contrat de distribution d'Orange expirera fin juillet.

"Notre vision est que, bientôt, la TNT n'existera plus", poursuit-il. "Dans quelques années, tous les villages français seront fibrés. Il n'y aura plus d'un côté les chaînes de la TNT et de l'autre celles du câble et du satellite. Toutes devront être rémunérées demain par les distributeurs car elles apportent des services à forte valeur ajoutée."

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTICE EUROPE -0.65% 2.45 44.20% ILIAD 1.17% 96.64 -21.21% ORANGE -0.34% 14.56 2.86% TF1 0.29% 8.75 23.59%