Les Bourses européennes montent, toujours portées par la Fed

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,41% à 5.289,85 points vers 8h35 GMT. À Francfort, le Dax s'octroie 0,33% et à Londres, le FTSE prend 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,3%, le FTSEurofirst 300 de 0,38% et le Stoxx 600 gagne 0,35%.

Les Bourses européennes ont terminé la séance de mardi en hausse, soutenues par Jerome Powell qui a déclaré que la Fed agirait de façon "appropriée" aux risques nés notamment des tensions commerciales mondiales.

Les incertitudes persistantes sur la résolution des conflits commerciaux entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux maintiennent en effet les investisseurs sur le qui-vive.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a prévu de s'entretenir avec le gouverneur de la Banque populaire de Chine (BPC) et aura d'autres entretiens bilatéraux en marge du G20 en fin de semaine.

Il s'agira du premier rendez-vous en face à face en près d'un mois entre des représentants américain et chinois impliqués dans les négociations commerciales, au point mort depuis le relèvement des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés, entré en vigueur le 10 mai.

Le Mexique espère de son côté parvenir à un accord avec les Etats-Unis lors de discussions sur l'immigration prévues ce mercredi à Washington afin d'éviter que Donald Trump mette à exécution sa menace - réitérée mardi - d'imposer à partir du 10 juin des droits de douane sur tous les produits mexicains importés.

Les marchés n'ont pas réagit à la série de statistiques publiées dans la matinée. Les enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) montrent que l'activité des services en Allemagne a légèrement ralenti en mai tandis qu'au sein de la zone euro, la croissance de l'activité est restée faible le mois dernier.

VALEURS

En Bourse, Dassault Aviation gagne 4,48% après un relèvement de conseil de Goldman Sachs à l'achat.

Bourbon grimpe de 8,54% après avoir reçu une nouvelle offre financière de la part de ses principaux créanciers et des loueurs de ses navires, destinée à restructurer sa dette, a annoncé le groupe de services maritimes pour l'offshore pétrolier et gazier, sans préciser les termes de cette proposition.

En dehors de la cote parisienne, Altice Europe recule de 3,70%, des analystes évoquant un article de Bloomberg selon lequel des repreneurs potentiels d'une partie de son réseau de fibre optique au Portugal valorisent ces actifs entre 3 et 4 milliards d'euros, contre 5 milliards d'euros espérés par le groupe.

Le secteur bancaire italien perd 0,93% en attendant la parution des recommandations de la Commission européenne qui pourrait entamer une procédure disciplinaire contre l'Italie qui ne prend pas, selon l'exécutif européen, les mesures nécessaires pour réduire sa dette publique, rapporte la presse italienne.

EN ASIE

Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a gagné 1,80% s'éloignant du creux de quatre mois atteint en début de semaine, grâce à la progression des indices new-yorkais après les déclarations jugées accommodantes de Jerome Powell.

En Chine, où l'indice CSI 300 a terminé à l'équilibre (-0,04%), la baisse des valeurs pharmaceutiques ayant contrebalancé les effets du discours de Jerome Powell

Les investisseurs ont par ailleurs pris connaissance du ralentissement de l'activité du secteur des services chinois en mai à son rythme le plus faible en trois mois.

Dans un contexte d'incertitudes liées aux tensions commerciales, le Fonds monétaire international a revu en baisse sa prévision de croissance de l'économie chinoise de 0,1 point de pourcentage pour l'année 2019 et 2020, à 6,2% et 6,0% respectivement.

À WALL STREET

La Bourse de New York a vécu mardi sa meilleure séance depuis cinq mois après les déclarations de Jerome Powell.

L'indice Dow Jones a gagné 2,06%, le S&P-500 a avancé de 2,14% et le Nasdaq Composite de 2,65%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans est inchangé à 2,122%. Il avait gagné plus de quatre points de base mardi en fin de séance à 2,126%, alors qu'il était tombé lundi au plus bas depuis septembre 2017 à 2,061%.

Le dix ans allemand se stabilise autour de -0,20% après avoir touché un creux historique dans les premiers échanges, à -0,225%, à la suite des propos du président de la Fed.

De son côté, le dix ans italien recule légèrement à 2,516%.

CHANGES

L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de six autres devises internationales, est inchangé, se maintenant proche d'un plus bas de sept semaines en réaction aux propos de Jerome Powell et de James Bullard, laissant entendre qu'une baisse des taux était envisageable compte tenu de la montée des risques pour la croissance économique.

L'euro remonte à 1,127 dollar.

PÉTROLE

Les cours du brut sont en repli, pénalisés par l'augmentation inattendue des stocks de brut américains la semaine dernière selon l'API et par les commentaires du patron de Rosneft, la première compagnie pétrolière russe, hostile à la prolongation de l'accord d'encadrement de l'offre conclu avec l'Opep.

Le Brent tombe à 61,6 dollars le baril et le brut léger américain (WTI, West Texas Intermediate) perd 1% sous les 53 dollars.

(Édité par Juliette Rouillon)

par Laetitia Volga