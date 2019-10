Altice Europe : Deutsche Bank relève sa cible à 8 euros

03/10/2019 | 09:34

Deutsche Bank a confirmé son conseil d'achat sur l'action Altice Europe, maison mère de l'opérateur télécoms français SFR, tout en relevant l'objectif visé de 7 à 8 euros.



Les analystes comparent le groupe à l'entité V'Ger de la saga de science fiction Star Trek. Très schématiquement, il s'agit d'un satellite venu de la Terre qui a évolué en absorbant des technologies extraterrestres.



Deutsche Bank estime que la situation d'Altice Europe continue de s'améliorer, avec notamment des cessions qui réduisent l'endettement et l'amélioration des tendances commerciales chez SFR. Les spécialistes anticipent que le groupe va continuer de profiter de conditions de crédit favorables pour refinancer avantageusement sa dette.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.