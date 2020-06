Altice Europe : Oddo BHF n'est plus à l'achat

29/06/2020 | 09:59

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir à la baisse sa recommandation et son objectif de cours sur le titre du groupe Altice Europe, après la perte d'un 'bon client' avec le rachat d'EI Telecom par Bouygues.



Le broker passe ainsi à 'Neutre' sur la valeur, avec un objectif de cours de 3,90 euros (contre 4,30 euros jusque-là).



'Alors qu'Orange et Iliad s'installent durablement au-dessus de 200k net adds fibre chaque trimestre et que Bouygues accélère également, les investisseurs pourraient se détourner du réseau câble de SFR qui reste en queue de peloton dans les net adds fibre chaque trimestre (+64K au T1). D'autant que Bouygues continue son offensive dans le B2B et qu'Iliad va également se lancer dans le B2B cette année. Le rebond du titre ne nous laisse plus suffisamment d'upside pour rester à l'Achat', explique le broker.



