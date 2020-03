Altice Europe : 'résultats en ligne', dit Oddo, à l'achat

25/03/2020 | 10:02

L'analyste Oddo BHF confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre Altice Europe, après des résultats au T4 2019 'en ligne', témoignant d'une 'forte accélération grâce à SFR FTTH'.



'Comme la plupart des acteurs télécoms, peu d'impact opérationnel du COVID-19, avec des boutiques fermées et donc moins de gross adds, mais également moins de churn, un environnement qui reste moins agressif en France et une très grande part des revenus qui proviennent d'abonnement, le groupe est moins risqué qu'il n'y paraît', estime le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 6 euros, pour un potentiel de hausse de +63%.



