ALTICE EUROPE : SFR a mis à disposition de l'AP-HP et de l'INRIA des données de flux de déplacements

SFR (Altice France) a indiqué avoir fourni à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA) plusieurs jeux de données permettant de mesurer et de représenter les déplacements entre l'Ile-de-France et les autres régions françaises sur le mois de mars. L'opérateur télécoms précise que l'objectif pour ces entités est notamment d'affiner leurs modèles de prévision de charge attendue sur les Hôpitaux de Paris, ainsi que sur l'ensemble du territoire français.L'entreprise ajoute qu'elle va continuer d'accompagner ces organismes en fournissant des données pour une représentation plus précise à l'échelle du territoire et étendre les périodes d'observation. Cela permettra d'apporter un support à la compréhension des mécanismes de mouvement des populations et d'établir des corrélations avec les risques épidémiologiques sur l'ensemble du territoire.La société précise que pour mettre à disposition ces données, elle s'est appuyé sur sa solution SFR Géostatistics qui grâce à une équipe dédiée d'experts, s'enrichit de nouvelles fonctionnalités depuis sa création en 2016. Cette solution permet de réaliser des analyses statistiques sur les déplacements et la fréquentation sur des zones géographiques multiples, jour par jour et sur des périodes étendues. Les indicateurs fournis permettent d'adresser le dimensionnement d'infrastructures de transport, la mobilité au sein d'une ou plusieurs agglomérations, ou encore de mesurer les variations de la fréquentation touristique d'une région.Ces données sont des indicateurs statistiques agrégés et donc " anonymisés ". Elles ne permettent en aucune façon de localiser des individus mais de connaitre le nombre de personnes qui se sont déplacées sur le territoire français, entre deux zones observées et à une date donnée.