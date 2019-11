ALTICE EUROPE : dévoile un troisième trimestre en progression

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altice Europe a dégagé, au titre de son troisième trimestre, un Ebitda ajusté de 1,41 milliard d’euros, en hausse de 8,8%. Le chiffre d’affaires s’établit lui à 3,67 milliards, en progression de 6,9%. Quant à Altice France, l’Ebita ajusté ressort à 1,05 milliard (+9%) et le chiffre d'affaires atteint 2,646 milliards (+7,2%), avec une croissance dans tous les segments. L'opérateur a continué à réduire le taux de désabonnement dans le fixe et le mobile. Pour l'année 2019, il a ainsi réitéré ses objectifs.Ainsi, l'Ebitda ajusté d'Altice France devrait se situer dans une fourchette de 4,1 à 4,2 milliards d'euros. La croissance du chiffre d'affaires d'Altice France devrait elle être comprise entre 5% et 6%.