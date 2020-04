ALTICE : SFR Business fournit gratuitement un service contre les cyberattaques à 100 entités

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SFR Business (Altice France), en tant que fournisseur de services essentiels et partenaire des entreprises, met à disposition de 100 entreprises et établissements publics mobilisés dans la gestion de la crise sa solution Anti DDoS Cybershield pour sécuriser leur activité durant la pandémie. Concrètement, SFR Business va filtrer le trafic Internet de ces organismes sensibles transitant sur les liens qu'il opère, détecter les éventuelles attaques DDoS et le cas échéant, mener des actions de nettoyage.Face à la situation inédite d'urgence sanitaire, les entreprises doivent s'adapter. Une vulnérabilité dont nombre d'acteurs malveillants profite pour intensifier leurs attaques. Parmi les cyber-attaques dernièrement recensées, celles par déni de service distribué dites DDoS* peuvent paralyser les systèmes d'information des entreprises.SFR Business prend l'initiative de superviser gratuitement une centaine de ses clients, en particulier du secteur de la santé tels que les hôpitaux, les pompiers, les centres d'urgence… pour protéger leur système d'information déjà mis sous tension.En complément des activités d'audit, pour lesquelles SFR Business a obtenu la qualification PASSI, le service Cyberdéfense de SFR Business apporte le conseil et l'accompagnement pour assurer aux entreprises une maîtrise continue de leur niveau de sécurité, leur permettant de se concentrer sur leurs enjeux essentiels.(*) Distributed Denial of Service attack : attaque par déni de service distribué visant à rendre un serveur, un service ou une infrastructure indisponible.