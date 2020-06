Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** MARDI 16 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE TOKYO - Communiqué de politique monétaire de la Banque du Japon WASHINGTON - 16h00 Audition de Jerome Powell (Fed) par la Commission bancaire du Sénat PARIS - 10h30 Visite d'Emmanuel Macron sur le site de Sanofi à Marcy-l'Etoile, dans le Rhône, en présence de Paul Hudson, PDG du groupe pharmaceutique - 13h00 Audition au Sénat de Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne chargée du numérique et de la concurrence - 17h00 Audition de Jérôme Salomon, directeur général de la santé, par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée - Manifestation du personnel de santé INDICATEURS ECONOMIQUES BERLIN - 08h00 Inflation (définitif) / mai - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / juin WASHINGTON - 14h30 Ventes au détail / mai - 15h15 Production industrielle / mai MERCREDI 17 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / mai - Date-butoir de l'examen préliminaire de la Commission européenne du projet de fusion entre PSA et Fiat Chrysler PARIS - Débat à l'Assemblée nationale sur un projet de loi prévoyant une prolongation jusqu'en octobre de l'état d'urgence sanitaire, qui court actuellement jusqu'au 10 juillet - 17h30 Audition de Geneviève Chêne, directrice générale de Santé publique France par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale WASHINGTON - 18h00 Audition de Jerome Powell (Fed) par la commission des Services financiers de la Chambre des représentants INDICATEURS ECONOMIQUES BRUXELLES - 11h00 Inflation IPCH définitive zone euro / mai SOCIÉTÉS Casino / AG JEUDI 18 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BERNE - 09h30 Examen de la situation économique et monétaire de la BNS FRANCFORT - Résultats des TLTRO de la Banque centrale européenne (BCE) LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre - Emmanuel Macron en visite officielle à Londres pour commémorer l'Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle BRUXELLES - Conseil européen (1re journée) PARIS - Audition de Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique Covid-19 par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ECONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine au 8 juin - 14h30 Indice d'activité Philly Fed / juin VENDREDI 19 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Conseil européen (fin) PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée WASHINGTON - 19h00 Participation du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a une vidéoconférence en direct consacrée à la main-d'œuvre de Youngstown, dans la région de l'Ohio et aux réponses à apporter à la crise du coronavirus. SOCIÉTÉS Renault /AG SAMEDI 20 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée DIMANCHE 21 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE ATHENES - 13h30 Intervention du vice-président de la BCE Luis de Guindos lors d'une vidéoconférence aux côtés du gouverneur de la Banque de Grèce Yannis Stournaras eu du ministre grec des Finances, Christos Staikouras PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée MARDI 23 JUIN INDICATEURS ECONOMIQUES PARIS - 09h15 Indices PMI IHS Markit flash / juin BERLIN - 09h30 Indices PMI IHS Markit flash / juin LONDRES - 10h00 Indices PMI IHS Markit flash zone euro / juin - 10h30 Indices PMI IHS Markit flash / juin SOCIÉTÉS : PARIS - Kering / AG - Michelin / AG ------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français