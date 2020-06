Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** LUNDI 22 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Retour obligatoire des enfants dans les écoles et les collèges, réouverture des salles de cinéma, du musée d'Orsay, des piscines, etc. PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée MARDI 23 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ECONOMIQUES PARIS - 09h15 Indices PMI IHS Markit flash / juin BERLIN - 09h30 Indices PMI IHS Markit flash / juin LONDRES - 10h00 Indices PMI IHS Markit flash zone euro / juin - 10h30 Indices PMI IHS Markit flash / juin SOCIÉTÉS : PARIS - Sanofi / Journée sur la R&D - Kering / AG - Michelin / AG MERCREDI 24 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE TOKYO - 01h50 La Banque du Japon publie le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire des 15 et 16 juin PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / juin JEUDI 25 JUIN Marchés fermés en Chine ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE FRANCFORT - 13h30 Compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) du 4 juin PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 20 juin - 14h30 PIB définitif / T1 SOCIÉTÉS : PARIS - PSA / AG - 14h00 Valeo / AG PARIS - EssilorLuxottica / AG VENDREDI 26 JUIN Marchés fermés en Chine ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée - ADP / Reprise des vols à Orly INDICATEURS ÉCONOMIQUES FRANCFORT - 10h00 Crédit au secteur privé en zone euro / mai WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages / mai - 16h00 Indice de confiance de l'université du Michigan (déf.) / juin PARIS - Atos / AG SAMEDI 27 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée DIMANCHE 28 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Second tour des élections municipales, réporté en raison de l'épidémie de coronavirus PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée ------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français (Rédaction de Paris)