Altice Europe-Drahi optimiste sur l'impact de la 5G en France

31 juillet (Reuters) - Les dirigeants d'Altice Europe NV
ont déclaré mercredi à l'occasion de la présentation
aux analystes financiers des résultats du groupe européen de
télécoms et de médias au premier semestre :
* LE 3E TRIMESTRE A "TRÈS BIEN COMMENCÉ", A DÉCLARÉ DENNIS
OKHUIJSEN, CONSEILLER D'ALTICE EUROPE, AJOUTANT QUE L'EBITDA DU
QUATRIÈME TRIMESTRE DEVRAIT ÊTRE SIGNIFICATIVEMENT SUPÉRIEUR AUX
TROIS MOIS PRÉCÉDENTS.
* QUAND LE GROUPE AURA ATTEINT SON OBJECTIF DE RATIO
D'ENDETTEMENT, IL LANCERA DES RACHATS D'ACTION, A DÉCLARÉ
PATRICK DRAHI, FONDATEUR ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DU GROUPE.
* PATRICK DRAHI DIT NE PAS AVOIR DE "RELIGION" SUR
L'OPPORTUNITÉ
DE CONSERVER OU NON SA FILIALE PUBLICITAIRE TEADS.
* ALTICE EUROPE EST EN DISCUSSIONS AVEC PLUSIEURS
INSTITUTIONS
FINANCIÈRES SUR TEADS, SERA "PRAGMATIQUE" SI UN BON PRIX EST
OFFERT, A DIT PATRICK DRAHI.
* ALTICE EUROPE DEVRA FAIRE UN CERTAIN NOMBRE DE CESSIONS
POUR
ATTEINDRE SON OBJECTIF DE RATIO D'ENDETTEMENT, A DÉCLARÉ DENNIS
OKHUIJSEN, AJOUTANT QUE LE GROUPE RESTAIT CONCENTRÉ SUR LES
CESSIONS.
* ALTICE EUROPE N'A TOUTEFOIS PAS BESOIN DE RÉALISER DES
TRANSACTIONS QUI NE SERAIENT PAS OPTIMALES POUR ATTEINDRE CET
OBJECTIF, A-T-IL AJOUTÉ.
* LA NOUVELLE BOX INTERNET SERA LANCÉE AVEC DES PRIX REVUS À
LA
HAUSSE CE QUI SE TRADUIRA PAR UNE HAUSSE DU REVENU MOYEN PAR
ABONNÉ (ARPU).
* PATRICK DRAHI S'EST DIT TRÈS OPTIMISTE SUR L'ACTIVITÉ DU
GROUPE
EN FRANCE AVEC LE LANCEMENT DE LA 5G QUI DEVRAIT CONDUIRE
CERTAINS CONCURRENTS À SE MONTRER "RAISONNABLES" FACE AUX
INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES POUR DÉPLOYER LEUR RÉSEAU.
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(Rédaction de Paris)