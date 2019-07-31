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ALTICE EUROPE N.V.

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Altice Europe-Drahi optimiste sur l'impact de la 5G en France

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31/07/2019 | 18:55

31 juillet (Reuters) - Les dirigeants d'Altice Europe NV ont déclaré mercredi à l'occasion de la présentation aux analystes financiers des résultats du groupe européen de télécoms et de médias au premier semestre :

* LE 3E TRIMESTRE A "TRÈS BIEN COMMENCÉ", A DÉCLARÉ DENNIS OKHUIJSEN, CONSEILLER D'ALTICE EUROPE, AJOUTANT QUE L'EBITDA DU QUATRIÈME TRIMESTRE DEVRAIT ÊTRE SIGNIFICATIVEMENT SUPÉRIEUR AUX TROIS MOIS PRÉCÉDENTS.

* QUAND LE GROUPE AURA ATTEINT SON OBJECTIF DE RATIO D'ENDETTEMENT, IL LANCERA DES RACHATS D'ACTION, A DÉCLARÉ PATRICK DRAHI, FONDATEUR ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DU GROUPE.

* PATRICK DRAHI DIT NE PAS AVOIR DE "RELIGION" SUR L'OPPORTUNITÉ DE CONSERVER OU NON SA FILIALE PUBLICITAIRE TEADS.

* ALTICE EUROPE EST EN DISCUSSIONS AVEC PLUSIEURS INSTITUTIONS FINANCIÈRES SUR TEADS, SERA "PRAGMATIQUE" SI UN BON PRIX EST OFFERT, A DIT PATRICK DRAHI.

* ALTICE EUROPE DEVRA FAIRE UN CERTAIN NOMBRE DE CESSIONS POUR ATTEINDRE SON OBJECTIF DE RATIO D'ENDETTEMENT, A DÉCLARÉ DENNIS OKHUIJSEN, AJOUTANT QUE LE GROUPE RESTAIT CONCENTRÉ SUR LES CESSIONS.

* ALTICE EUROPE N'A TOUTEFOIS PAS BESOIN DE RÉALISER DES TRANSACTIONS QUI NE SERAIENT PAS OPTIMALES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, A-T-IL AJOUTÉ.

* LA NOUVELLE BOX INTERNET SERA LANCÉE AVEC DES PRIX REVUS À LA HAUSSE CE QUI SE TRADUIRA PAR UNE HAUSSE DU REVENU MOYEN PAR ABONNÉ (ARPU).

* PATRICK DRAHI S'EST DIT TRÈS OPTIMISTE SUR L'ACTIVITÉ DU GROUPE EN FRANCE AVEC LE LANCEMENT DE LA 5G QUI DEVRAIT CONDUIRE CERTAINS CONCURRENTS À SE MONTRER "RAISONNABLES" FACE AUX INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES POUR DÉPLOYER LEUR RÉSEAU. Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
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CA 2019 14 521 M
EBIT 2019 3 301 M
Résultat net 2019 2 002 M
Dette 2019 30 504 M
Rendement 2019 -
PER 2019 2,20x
PER 2020 7,96x
VE / CA2019 2,37x
VE / CA2020 2,34x
Capitalisation 3 951 M
Graphique ALTICE EUROPE N.V.
Durée : Période :
Altice Europe N.V. : Graphique analyse technique Altice Europe N.V. | Zone bourse
Graphique plein écran
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TendancesHaussièreHaussièreHaussière
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Dernier Cours de Cloture 3,37  €
Ecart / Objectif Haut 108%
Ecart / Objectif Moyen 1,34%
Ecart / Objectif Bas -40,7%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Alain Weill Chief Executive Officer
Patrick Drahi President & Executive Director
Jurgen van Breukelen Chairman
Malo Corbin Chief Financial Officer
Dennis Okhuijsen Vice Chairman
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ALTICE EUROPE N.V.98.35%4 403
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