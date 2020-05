Altice Europe N : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NextRadioTV (propriété d'Altice France) a annoncé que dans un contexte de marché difficile et inédit, Alain Weill, Arthur Dreyfuss et le comité de direction de NextRadioTV ont présenté mardi aux représentants du personnel et aux salariés, un projet de reconquête et de transformation, profond et ambitieux, afin de permettre au groupe de conserver sa position d’acteur majeur des médias en France et de lui donner les moyens de poursuivre son développement et sa croissance.La structure précise que la réalité économique est bouleversée, depuis plusieurs années, par les évolutions du secteur, et désormais par l'écroulement des recettes publicitaires dû à la crise du Covid -19.Aussi, fruit de sa croissance organique et externe rapide, NextRadioTV souffre aujourd'hui d'une certaine complexité organisationnelle qui devra être simplifiée pour revenir à ce qui a fait son succès : circuits courts et décisions rapides, grande réactivité et capacité à innover sans délai.Ainsi NextRadioTV va s'engager dans une reconquête et une transformation nécessaire, qui lui permettra, autour de ses deux marques emblématiques, BFM et RMC, de maintenir l'excellence éditoriale, poursuivre l'innovation technologique et renouer avec la croissance, la rentabilité et le développement.Le groupe précise que d'ores et déjà, sur le marché des chaînes payantes et des droits sportifs, NextRadioTV a annoncé l'arrêt prochain de la chaîne payante de débat sur le sport, RMC Sport News, ainsi que l'arrêt progressif des compétitions sportives notamment d'Athlétisme, d'Equitation et de Tennis. Le marché des droits et de la Pay TV, imprévisible et inflationniste, impose de revoir rapidement et largement l'organisation de nos structures de Pay TV.Il ajoute que le projet de nouvelle organisation autour de ses deux grandes marques renforcera les fondamentaux de NextRadioTV : l'information générale, économique, technologique, locale et sportive ainsi que le débat et la connaissance, dans une stratégie plurimédia TV, radio et digitale.La société indique que la transformation permettra notamment de mutualiser les fonctions supports avec Altice France, réévaluer toute la politique d'acquisition et de production des chaînes de divertissement dont les coûts ont été multipliés par trois ces cinq dernières années ou encore d'investir significativement dans les innovations technologiques et la digitalisation. Ce, pour continuer de développer BFM TV, BFM Business, BFM en région, les RMC, le site BFMTV.com.Le groupe précise que ce plan, qui concerne l'ensemble de la structure de coûts de NextRadioTV, aura aussi un impact sur les effectifs (CDI, CDD, CDDU, pigistes, intermittents et également consultants) qui ont augmenté de plus de 50% ces six dernières années : le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants sera divisé par deux.Ce plan, qui se traduira sur le volet social par une adaptation du volume des effectifs, débuterait par une phase de volontariat ; les licenciements contraints n'interviendraient que si le nombre de volontaires était insuffisant. Il sera détaillé dans les prochaines semaines aux représentants du personnel.