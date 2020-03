Altice Europe N : La valeur du jour en Europe ALTICE EUROPE flambe après la publication de résultats au-dessus du consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altice Europe bondit de 13% à 4,155 euros après la publication de ses résultats 2019. Les investisseurs se réjouissent des perpectives 2020 et applaudissent un chiffre d'affaires et un Ebitda au quatrième trimestre au dessus du consensus. Le spécialiste des télécoms a publié un chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 de 4,04 milliards d'euros, en hausse de 10,7% (à taux de change constant). Ces revenus sont au dessus du consensus Reuters de 3,97 milliards. L'Ebitda progresse pour sa part de 14,3% (TCC) à 1,45 milliard, légèrement au dessus du consensus de 1,44 milliard.La marge Ebitda s'établit à 35,8%, soit une progression de 110 points de base.Les revenus 2019 de la société sont, quant à eux, en hausse de 5,9% à 14,81 milliards d'euros, l'Ebitda annuel est en progression de 9,4% à 5,6 milliards.Concernant les perspectives 2020, le spécialiste télécoms anticipe une augmentation de son chiffre d'affaires ainsi que de son Ebitda. Le groupe s'attend notamment à une accélération de sa croissance dans ses principales zones géographiques. Il ajoute prévoir de poursuivre la réduction de la dette supportée par l'activité télécoms avec pour objectif un ratio de ''dette nette/Ebitda'' de 4 à 4,5.La société précise également que le capital excédentaire sera dorénavant utilisé pour le rachat d'actions.Côté analystes, Credit Suisse note des résultats du quatrième trimestre au dessus du consensus et salue les perspectives du spécialiste télécoms, notamment sur le fait qu'il envisage de racheter des actions. Le courtier souligne néanmoins que les titres de la société restent exposés à la volatilité des marchés étant donné que l'entreprise a le plus fort effet de levier du secteur.Le broker considère cependant que ces résultats son favorables au titre à court terme étant donné que l'entreprise semble être sur la bonne voie pour continuer à se redresser.La maison d'analystes ajoute que les principaux éléments positifs seraient le lancement d'un rachat de dette ou d'actions ou l'accélération du désendettement.La banque réitère son opinion à Neutre et maintient son objectif de cours de 4,50 euros sur Alice Europe.Goldman Sachs salue, de son côté, des résultats d'Altice Europe au quatrième trimestre supérieur à ses attentes. Il souligne également les prévisions d'accélération de la croissance des revenus résidentiels dans les principales zones géographiques du spécialiste télécoms, tout comme le premier engagement explicite d'un objectif de ratio de dette nette/ Ebitda pour 2020. La banque reste confiant dans la génération de cash flow libre de l'entreprise. La maison d'analystes note cependant que les titres de la société resteront volatiles à court terme.Concernant la pandémie de Covid-19, le groupe indique qu'il note une réduction des ventes en raison des fermetures de magasins liées aux mesures de confinement. La société précise qu'elle s'attend à ce que les flux de trésorerie demeurent résistants tout au long de la crise.