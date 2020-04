Altice Europe N.V. : SFR bride ses clients adeptes des jeux vidéo en réseau

En pleine période de confinement et de vacances la déception est grande chez les nombreux joueurs. Rappelons que Fortnite est un carton planétaire et le jeu le plus joué au monde.



Cette décision de SFR semble être l'une des premières initiatives d'un opérateur français pour faire face à un risque de saturation de ses réseaux. Elle remet indirectement en question la notion de Neutralité du Net qui suppose l'égalité de traitement de tous les flux et interdit donc toute discrimination positive ou négative au sein du réseau.



Au lendemain du confinement, le 16 Mars dernier, Arthur Dreyffus, secrétaire général de la Fédération française des télécoms et le Directeur Général d'Altice maison mère de SFR, avait démenti les informations du JDD selon lesquelles une régulation du trafic en ligne allait être nécessaire pour face à un risque de saturation des réseaux. Il s'était ensuite repris en se montrant plutôt rassurant sur d'éventuels risques de saturation.

Les applications telles que Youtube, Netflix, Facebook ou Fortnite étaient citées comme pouvant être limitées afin de privilégier le télétravail. Pour rappel ces dernières représentent plus de 50% de la consommation de bande passante en France.



Cette décision de SFR est lourde de conséquences, commerciales mais aussi symboliques, et témoigne probablement de difficultés à assurer son service normal.

Netflix, Youtube et Facebook ne semblent pas concernée par ce bridage, pour le moment ?