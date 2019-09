Altice Europe N : et Free (ILIAD) ont trouvé un accord

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTICE EUROPE N.V. -1.80% 3.817 124.66% ILIAD 0.33% 80 -34.77%

Free et les chaînes BFMTV, RMC Découverte, RMC Story, BFM Paris et BFM Lyon Métropole ont finalement signé un nouvel accord de distribution. Cet accord permet la distribution par Free des chaînes BFMTV, RMC Découverte et RMC Story auxquelles s'ajoutent les deux chaînes locales BFM Paris et BFM Lyon Métropole. Les chaînes BFMTV, RMC Découverte et RMC Story, suspendues le 27 août 2019 sont à nouveau disponibles pour les abonnés de Free."Le secteur et les téléspectateurs peuvent se réjouir de l'intervention résolue du CSA qui a permis par sa persévérance le rétablissement du signal", a indiqué Free dans un communiqué.