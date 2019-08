Altice Europe N : s'adjuge 22% après le relèvement de son objectif de cash-flow

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Altice Europe s'envole de 22% jeudi, à 4,11 euros, portée par des résultats trimestriels meilleurs que prévu et le relèvement des objectifs de l'opérateur télécoms pour 2019. La maison mère de SFR a enregistré un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté en hausse de 9,8% au deuxième trimestre, à 1,43 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 3,59 milliards d'euros, contre 3,46 milliards d'euros un an auparavant. Selon Bryan Garnier, les résultats ont dépassé les attentes, grâce à la France, qui a effectué un retour à la croissance au deuxième trimestre. Altice a par ailleurs relevé sa prévision de flux de trésorerie disponible pour 2019, anticipant désormais une hausse de 15% sur un an, hors Altice TV. Le groupe prévoyait auparavant une croissance de 10% environ de cet indicateur en 2019. Une telle performance devrait assurer le désendettement d'Altice, souligne Bryan Garnier.

-Olivia Bugault, Dow Jones Newswires (Version française Valérie Venck) ed: DID

