Altice Europe : SFR FTTH va acquérir Covage

25/11/2019 | 09:29

Altice Europe annonce que SFR FTTH, aux côtés de son consortium d'investisseurs financiers, a signé un accord d'exclusivité avec Cube Infrastructure Fund and Partners Group pour l'acquisition de 100% de Covage, pour un montant total en numéraire d'un milliard d'euros.



Quatrième opérateur fibre de gros en France avec 2,4 millions de foyers à desservir, Covage viendra ainsi renforcer l'empreinte de SFR FTTH, en la portant à environ huit millions de foyers sûrs à desservir (dont 2,5 millions déjà construits).



La transaction, qui doit être finalisée au premier semestre 2020. SFR FTTH et Covage ont l'intention de déployer massivement la fibre dans les trois à quatre prochaines années et de renforcer leurs partenariats avec les autorités locales françaises.



