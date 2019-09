Altice Europe : a émis pour 2,55 milliards d'obligations

16/09/2019 | 14:25

Altice Europe annonce ce lundi avoir émis avec succès 2 milliards d'euros d'obligations garanties de premier rang, libellées en euros et en dollars, liées à Altice France, d'une durée de 8,25 ans et d'un coût moyen pondéré de 3,3375%.



Par ailleurs, le groupe a émis pour 550 millions d'euros d'obligations sécurisées senior, d'une durée de 5,25 ans, pour un coût moyen pondéré de 2,5%.



Il s'agit du coupon au montant le plus bas jamais émis par Altice Europe, précise le groupe.



L'offre initiale portait sur un montant de 1,5 milliard d'euros. Elle a été revue à la hausse en raison de son succès auprès des investisseurs.





