Altice Europe : création de Fastfiber au Portugal

20/04/2020 | 10:49

Altice Europe annonce la création de Fastfiber (anciennement Altice Portugal FTTH), résultat d'un partenariat qui suit la transaction annoncée en décembre dernier avec Morgan Stanley Infrastructure Partners.



La transaction valorise Fastfiber à 4,6 milliards d'euros sur une base 100%. Fastfiber commercialisera des services de gros à tous les l'opérateurs et MEO lui vendra les services techniques pour la construction, la maintenance et la connexion d'abonnés au réseau fibre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.