Altice Europe : en négociation pour céder son activité Teads?

22/07/2019 | 11:33

Le groupe serait en négociation avec plusieurs candidats pour la vente de son activité de technologie publicitaire Teads selon Bloomberg. Le montant de la vente serait compris entre 1 et 1,6 milliard d'euros selon l'agence de presse.



L'opération pourrait être clôturée vers le 5 août selon Bloomberg.



Le groupe poursuit ainsi son désendettement après la cession en particulier de 49,99% de SFR FTTH, filiale d'Altice France, de sa filiale dominicaine Teletorres del Caribe et la cession de 75% de Towers of Portugal (TOP).



