Altice Europe : fera bientôt partie du Stoxx 600

03/09/2019 | 09:27

Le promoteur d'indices Stoxx a annoncé hier des changements dans la composition de plusieurs indices de 'blue chips' du Vieux Continent, dont l'indice large paneuropéen Stoxx 600.



A compter de la séance du 23 septembre, huit valeurs feront leur entrée parmi les composantes du Stoxx 600 à commencer par Altice Europe, mais aussi CTS Eventim, Elia System Operator, Aedifica, Nexi, Allreal Holding, Alstria Office REIT et Immofinanz.



Du côté des sorties : Rockwool, DKSH Holding, Jyske Bank, BCO Comercial Portugues, Viscofan, Bic, Boskalis Westminster, et Axel Springer.





