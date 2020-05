Altice Europe : l'EBITDA au T1 en hausse de +1%

20/05/2020 | 18:03

Le groupe Altice Europe annonce ce soir, pour le premier trimestre de son exercice 2020, un EBITDA en hausse de +1%, porté à 1,314 milliard d'euros.



Les revenus sont également bien orientés : ils s'affichent à 3,6 milliards d'euros, en hausse de +3,6%. De fait, ils progressent sur les principaux marchés du géant des communication : France (+3,6%), Portugal (+2,6%) et Israël (+6,4%).



S'agissant de ses attentes, le groupe continue de s'attendre pour 2020 à une hausse de ses revenus et de son EBITDA.



