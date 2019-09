Altice Europe : nouvel accord de distribution avec Free

11/09/2019 | 10:45

Le groupe de télécommunications Iliad annonce ce mercredi que sa filiale Free a signé nouvel accord de distribution avec les chaînes BFMTV, RMC Découverte, RMC Story, BFM Paris et BFM Lyon Métropole, appartenant au groupe Altice Europe.



Cet accord permet la distribution par Free des chaînes BFMTV, RMC Découverte et RMC Story auxquelles s'ajoutent les deux chaînes locales BFM Paris et BFM Lyon Métropole. Pour mémoire, BFMTV, RMC Découverte et RMC Story ont été suspendues le 27 août dernier.



