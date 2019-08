Altice Europe : partenariat avec Amazon Prime Video

26/08/2019 | 10:29

Altice Europe annonce son partenariat avec Amazon Prime Video afin de mettre des contenus à disposition des clients de SFR, faisant de sa filiale le premier opérateur en France à annoncer l'application dans ses offres LaBox SFR Fibre, SFR Box Plus et SFR Box8.



Ce lancement inclut les créations originales d'Amazon, telles que The Marvelous Mrs. Maisel, Good Omens ou Tom Clancy's Jack Ryan, des créations originales françaises, ainsi que des films français et hollywoodiens.



Les clients SFR pourront prochainement accéder à Prime Video via les applications SFR. Le service sera également accessible aux clients mobiles SFR. Les lancements au Portugal, Israël et République Dominicaine suivront.



