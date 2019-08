Altice Europe : prend 18% à Amsterdam, prévisions relevées

01/08/2019 | 09:33

La croissance des ventes d'Altice Europe, maison mère de l'opérateur télécom français SFR, était de retour au 2ème trimestre. Le groupe a relevé ses prévisions et à Amsterdam, l'action prend 18% ce matin, à près de 4 euros.



A changes constants, les ventes quasi-stables au 1er trimestre ont progressé de 3,3% au 2ème trimestre (T2). 'Le retournement d'Altice Europe est de plus en plus évident et a connu une deuxième étape clé au 2ème trimestre 2019 : le chiffre d'affaires résidentiel et le chiffre d'affaires total en France sont de nouveau en croissance', a commenté le fondateur du groupe, Patrick Drahi.



La marge d'EBITDA ajustée du trimestre a ainsi progressé de 2,2 points de pourcentage, à 39,9% au T2, et le cash flow opérationnel a pris 18,4%.



En conséquence, Altice Europe a relevé ses prévisions : sur l'exercice 2019, la progression du cash flow libre n'est plus attendue vers 10%, mais vers 15%, toujours hors Altice TV. La hausse attendue du CA d'Altice France passe d'une fourchette de 3-5% à 5-6%, et la projection d'EBITDA ajusté de 4-4,1 milliards à 4,1-4,2 milliards d'euros.





