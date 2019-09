Altice Europe : réduction du capital en vue

26/09/2019 | 09:41

Altice Europe, maison mère notamment de l'opérateur télécoms SFR, annonce ce matin que le conseil d'administration a décidé, le 23 septembre, d'annuler 200 millions d'actions ordinaires de classe A.



Cette décision a été prise dans le cadre de la résolution correspondante votée lors de l'AG du 27 juin dernier.



Rappelons que le capital d'Altice Europe se décompose en quatre classes d'actions différentes, associées à plus ou moins de droits de vote. Au 31 décembre 2018, il s'agissait d'abord de la classe A, avec près de six milliards d'actions ordinaires et 4,7 milliards de préférentielles. En ensuite de la classe B, avec près de 223 millions d'actions ordinaires et 150 millions de préférentielles.





