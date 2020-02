Altice USA déçoit Wall Street, l'action pénalisée

New York (awp/afp) - Altice USA, la filiale américaine de l'empire des médias et télécoms du magnat français Patrick Drahi, a déçu Wall street mercredi, en annonçant des résultats trimestriels et annuels inférieurs aux attentes.

L'entreprise, qui exploite les marques commerciales Optimum et Suddenlink aux Etats-Unis, a vu son bénéfice net fondre de 213 millions de dollars au quatrième 2018 à 300.000 dollars seulement sur la même période en 2019, selon un communiqué.

Sur l'année, Altice USA n'a gagné que 139 millions de dollars.

Le groupe, qui mise beaucoup sur sa Box, Altice One, et son offre de forfaits de téléphones portables à bas prix lancée en septembre dernier, attribue ces maigres profits au paiement d'intérêts, liés sans doute à sa dette.

La société a payé pour 1,53 milliard de dollars d'intérêts l'année dernière.

Mais même en excluant cet élément exceptionnel, Altice USA n'a été qu'à l'équilibre au quatrième trimestre et n'a présenté qu'un bénéfice de 21 cents sur l'année.

Les analystes financiers espéraient en moyenne un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, de 17 cents au quatrième trimestre et de 40 cents pour l'année.

A Wall Street, le titre chutait par conséquent de plus de 5% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance. Il avait clôturé en hausse de 0,31%.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 0,8% à 2,47 milliards de dollars, et de 2% à 9,76 milliards sur l'année. Non seulement ce dernier chiffre est en dessous des 9,8 milliards escomptés en moyenne par les marchés mais il échoue à atteindre l'objectif d'Altice USA, qui avait dit, en novembre, espérer une augmentation de 2,5% de ses recettes annuelles.

La société a par ailleurs annoncé le rachat d'actifs d'un câblo-opérateur dans le New Jersey (est), Service Electric Cable TV Inc, pour 150 millions de dollars en numéraire. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre après le feu vert des autorités règlementaires.

Altice USA n'a pas donné mercredi, dans son communiqué, de nouvelles informations sur l'intrusion informatique dont elle a été victime en novembre dernier.

Les pirates ont eu accès aux informations sur les dates de naissance et numéro de sécurité sociale des 12.000 employés de l'entreprise et d'un petit nombre de clients.

Début février, Altice USA avait indiqué n'avoir pas eu connaissance de l'utilisation à mauvais escient des informations personnelles subtilisées.

afp/rp