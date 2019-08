Altice : la SFR Box 8 lancée aujourd'hui

20/08/2019 | 10:49

SFR, l'opérateur français du groupe Altice, lance aujourd'hui sa 'SFR Box 8', un équipement proposé en option à ses clients quel que soit leur abonnement.



Commercialisée au prix de cinq euros par mois, la nouvelle box bénéficie d'une image 4K et d'un son cinéma Dolby, ainsi que d'un assistant vocal.



SFR précise qu'il s'agit de la première box du marché à intégrer le WiFi 6, la toute dernière génération de WiFi trois fois plus performante que la précédente.



La box est disponible aujourd'hui sur sur les offres fibre (FTTH) et ADSL de l'opérateur, avant une arrivée prévue courant octobre sur ses offres fibre (FTTB) et SFR Home.



L'assistant vocal Alexa d'Amazon devrait être prochainement disponible sur la box.



Face à des attentes et des usages de plus en plus variés, SFR a décidé de mettre en place, depuis un peu plus d'un an, une politique commerciale consistant à laisser au client le choix de son abonnement, de ses options et de ses contenus premium.



