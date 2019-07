Altice relève ses prévisions, retour à la croissance en France

Le groupe, fondé et contrôlé par le milliardaire Patrick Drahi, a signé au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 2,58 milliards d'euros dans l'Hexagone, en hausse de 4,0%, après un recul de 1,2% sur les trois premiers mois de l'année, profitant du recrutement de 105.000 nouveaux abonnés mobiles (+31.000 abonnés fixes).

Son résultat d'exploitation ajusté a atteint sur la période 1,08 milliard en France, en hausse de 10,1% (+4,6% au premier trimestre).

"Altice France et Altice International accélèrent la croissance de leurs revenus, avec une croissance plus forte de l'Ebitda, ouvrant la voie à une accélération du désendettement, déjà visible", commente Patrick Drahi, cité dans un communiqué.

Altice Europe a relevé plusieurs de ses objectifs et prévoit notamment une hausse de 5 à 6% de ses revenus en France sur l'année, contre entre 3 et 5% précédemment, pour un Ebitda ajusté qui devrait se situer entre 4,1 et 4,2 milliards d'euros (vs entre 4,0 et 4,1 milliards d'euros).

(Gwénaëlle Barzic et Mathieu Rosemain, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)