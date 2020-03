Les enchères 5G en France probablement reportées, dit le directeur général d'Iliad

"Nous avons intégré le probable report de l'appel d'offres", a déclaré Thomas Reynaud à des journalistes en réponse à une question sur le calendrier du processus d'attribution, censé avoir lieu en avril.

La 5G est déjà disponible dans plusieurs pays européens, dont l?Espagne, la Grande-Bretagne, l?Irlande, l?Allemagne et l?Italie, faisant de la France l?un des derniers grands pays du continent à adopter cette nouvelle technologie.

Selon la Fédération française des télécommunications, la 5G permettra de télécharger des données 10 fois plus rapidement que la 4G et sera également beaucoup plus fiable.

(Mathieu Rosemain, version française Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)