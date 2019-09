Médias portugais: Cofina va racheter Media Capital à Prisa

LISBONNE (awp/afp) - Le groupe de médias portugais Cofina va acquérir Media Capital, leader du secteur au Portugal, en le rachetant à Prisa, premier groupe de presse en Espagne, a annoncé samedi l'entreprise espagnole.

"Le conseil d'administration a accepté de vendre à Cofina la totalité de sa participation au sein du groupe Media Capital", a indiqué Prisa dans un communiqué publié sur le site des autorités boursières portugaises.

L'accord de Cofina avec Prisa valorise le groupe Media Capital à hauteur de 255 millions d'euros. Le prix maximum par action a été établi à 2,13 euros pour les 94,69% du capital que détient Prisa via sa filiale Vertix. Le prix des autres actions a été fixé à 2,33 euros.

Cette opération va entraîner des pertes estimées à 76,4 millions d'euros dans les comptes consolidés de Prisa, précise le communiqué de l'entreprise espagnole propriétaire du quotidien El Pais.

Cofina possède déjà plusieurs titres de presse au Portugal, dont le quotidien populaire Correio da Manha et sa chaîne de télévision CM TV.

D'après l'hebdomadaire portugais Expresso, Cofina a lancé cette opération sur Media Capital avec le soutien de la banque espagnole Abanca et d'un homme d'affaires portugais du secteur du tourisme.

Media Capital détient la chaîne TVI, qui a perdu en février dernier la position de leader d'audiences qu'elle avait occupé pendant 14 ans, et la première radio du pays.

En 2018, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 181 millions d'euros, légèrement supérieur à celui de son concurrent Impresa (172 M EUR) mais qui représente le double de celui de Cofina (89 M EUR).

Prisa, premier groupe de presse espagnol avait signé à l'été 2017 un accord avec Altice du magnat franco-israélien Patrick Drahi pour lui céder Media Capital pour 440 millions d'euros.

L'opération avait fini par échouer un an plus tard, en raison des réserves de l'Autorité portugaise de la concurrence, qui s'était inquiétée de voir un même groupe contrôler l'opérateur de télécommunications MEO et une chaîne généraliste comme TVI.

