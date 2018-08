ALTICE USA : fait moins bien que prévu au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altice USA a réduit sa perte nette au deuxième trimestre. Elle ressort à 97,85 millions de dollars, ou -13 cents par action, contre 479,9 millions, ou -73 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte nette d'Altice USA s'affiche à -8 cents contre un consensus de -5 cents. Son chiffre d'affaires, pour sa part, a augmenté de 1,8% à 2,36 milliards de dollars. Les analystes ciblaient 2,37 milliards.En termes de perspectives, Altice USA a maintenu sa cible annuelle d'une croissance de chiffre d'affaires comprise entre 2,5 et 3%.