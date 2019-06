Altice USA : a finalisé l'acquisition de Cheddar aux USA

07/06/2019 | 12:17

Le groupe télécoms Altice USA a annoncé ce matin avoir finalisé l'acquisition de Cheddar, un réseau d'informations financières couvrant l'innovation, les technologies et les affaires.



Le réseau Cheddar - dont la plupart des téléspectateurs sont des personnes âgés de 25 à 34 ans - est disponible via YouTube TV, Hulu et DirecTV, entre autres fournisseurs.



'La finalisation de l'opération d'aujourd'hui marque une étape importante dans notre objectif de faire d'Altice un chef de file de l'information', a déclaré le PDG d'Altice USA, Dexter Goei.



Altice USA possède déjà d'autres réseaux de télévision, tels que News 12 et i24NEWS.



